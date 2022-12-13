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ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции пресекли действия двух украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп), находящихся на территории Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевые задачи выполнены вблизи населенных пунктов Синьковка и Берестовое.

За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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