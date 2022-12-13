ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции пресекли действия двух украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп), находящихся на территории Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевые задачи выполнены вблизи населенных пунктов Синьковка и Берестовое.

За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Фото и видео: Минобороны России