Задачи выполнили "Юг" и "Восток" в рамках СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 14 августа им удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Щербиновка Искра, расположеннык на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задачи успешно выполнены бойцами "Восточной" и "Южной" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции на оперативном направлении.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики. пресс-служба Минобороны РФ

"Юг" нанес поражение личному составу и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад территориальной обороны, размещенных в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка в ДНР. Враг лишился более 265 человек убитыми и ранеными, боевой бронированной машины, пяти единиц автомобильной техники, трех орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, а также двух станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото: Минобороны России