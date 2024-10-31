Задача на СВО выполнена "Севером".

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 3 июня бойцы освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Андреевка, расположенный на территории Сумской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что задачи успешно выполнены представителями "Северной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области. пресс-служба Минобороны России

Военнослужщие уточнили, что "Север" нанес поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, а также бригады территориальной обороны, находящейся в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки в Сумской области. Противник лишился более 230 человек убитыми и ранеными, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Дополнительно бойцами ВС РФ ничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Штурмовики группировки "Юг" захватили опорный пункт ВСУ на северском направлении.

Фото: Минобороны России