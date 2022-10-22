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ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области для военной техники ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации дизельного топлива ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили нефтяное хранилище, расположенное в Днепропетровской области для военной техники Вооруженных сил Украины. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами от 22 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что в пораженном помещении находились 56 тысяч тонн дизельного топлива, необходимого для боевой техники киевского режима. Оно предназначалось силам Объединенной группировки войск "Днепр".

В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тыс. тонн дизельного топлива.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепропетровск, игорь конашенков, минобороны, нефтехранилище
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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