Игорь Конашенков рассказал о ликвидации дизельного топлива ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили нефтяное хранилище, расположенное в Днепропетровской области для военной техники Вооруженных сил Украины. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами от 22 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что в пораженном помещении находились 56 тысяч тонн дизельного топлива, необходимого для боевой техники киевского режима. Оно предназначалось силам Объединенной группировки войск "Днепр".

В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тыс. тонн дизельного топлива. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России