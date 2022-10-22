Российские войска отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации 130 человек из ВСУ.

Российские Вооруженные силы отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении со стороны ВСУ. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 22 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что наступление противника велось в Харьковской области. Военные ликвидировали за последние сутки специальной операции свыше 130 человек личного состава. Удалось отбросить врагов на исходные позиции.

Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Известно, что на Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины действовали силами до двух батальонных тактических групп. Военные прорывались к российским силам в районе Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино.

В двух атаках на краснолиманском направлении уничтожено около 80 военнослужащих ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России