В двух атаках на краснолиманском направлении уничтожено около 80 военнослужащих ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о попытках ВСУ атаковать ВС РФ у Нововодяного и Червонопоповки.

В двух атаках на краснолиманском направлении уничтожено около 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной операции. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 20 октября рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ объяснил, что противник пытался атаковать союзные силы при помощи двух усиленных рот. Наступление происходило в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики. Также в миссии киевский режим задействовал батальонную тактическую группу, которая действовала вблизи Червонопоповки в ЛНР.

На краснолиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск. Атаки противника отражены. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ: ВС России отразили неудачную попытку ВСУ наступления на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России