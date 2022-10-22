  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:55
81
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ: ВС России отразили неудачную попытку ВСУ наступления на купянском направлении

0 0

Игорь Конашенков рассказал о схватке около Куземовки.

Вооруженные силы России на купянском направлении отразили неудачную попытку наступления ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 октября сделал официальный представитель российского министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что ликвидировано 20 противников.

На купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что ВС РФ также уничтожили личный состав и боевую технику противника. Во время отражения атаки ВСУ поражен один танк, один бронетранспортер и три автомобильной единицы.

Минобороны: российская авиация уничтожила головные части ракет "Нептун" в Харькове.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, игорь конашенков, куземовка, купянск, лнр, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии