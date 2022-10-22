МО РФ: ВС России отразили неудачную попытку ВСУ наступления на купянском направлении

Вооруженные силы России на купянском направлении отразили неудачную попытку наступления ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 октября сделал официальный представитель российского министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что ликвидировано 20 противников.
На купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт добавил, что ВС РФ также уничтожили личный состав и боевую технику противника. Во время отражения атаки ВСУ поражен один танк, один бронетранспортер и три автомобильной единицы.
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Фото и видео: Минобороны России
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