Игорь Конашенков рассказал о схватке около Куземовки.

Вооруженные силы России на купянском направлении отразили неудачную попытку наступления ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 октября сделал официальный представитель российского министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что ликвидировано 20 противников.

На купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что ВС РФ также уничтожили личный состав и боевую технику противника. Во время отражения атаки ВСУ поражен один танк, один бронетранспортер и три автомобильной единицы.

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Фото и видео: Минобороны России

