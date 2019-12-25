"Восток" выполнил еще одну задачу командования в рамках СВО.

Российские военнослужащие от 15 декабря 2025 года освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт лиман, находящийся на территории Харьковской области. В ходе успешных наступательных действий боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Восточной" группировки сил..

Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков и бригады теробороны вблизи Гуляй-Поля, Косовцева Запорожской области, Андреевки и Великомихайловки в Днепропетровской области пресс-служба Минобороны России

Армия киевского режима на оперативном направлении СВО лишилась свыше 240 человек личного состава ранеными и убитыми, а также восьми автомобилей, артиллерийского орудия, двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и двух складов с материальными средствами.

МО РФ: страны НАТО передали Киеву 280 тыс. защитных костюмов и противогазов.

Фото: Минобороны России