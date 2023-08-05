"Восток" выполнил задачу на СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 31 июля бойцам удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Январское, расположенный на территории Днепропетровской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны от 5 августа. В профильном ведомстве уточнили, что задачи успешно выполнены "Восточной" группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на оперативном направлении. Дополнительно "Восток" нанес поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад армии киевского режима, трех бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии Украины, находившихся в районах населенных пунктов Искра, Александроград (ДНР), Успеновка, Новоселовка, Зеленый Гай, Полтавка, Культурное в Запорожской области и Новогеоргиевке Днепропетровской области.

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Фото: Минобороны России