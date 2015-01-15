  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ВС РФ освободили Веселое в Запорожской области
Сегодня, 13:01
101
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ВС РФ освободили Веселое в Запорожской области

0 0

"Восток" успешно получил контроль над населенным пунктом в ходе СВО.

Вооруженные силы России от 20 ноября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Веселое, расположенный на территории Запорожской области. Известно, что в ходе успешных наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.   Вооруженные силы Украины из-за работы "Востока" за минувший день потеряли свыше 250 человек убитыми и ранеными, танк, семь автомобилей, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Гуляйполе, Яблоково и Доброполье Запорожской области

пресс-служба Минобороны России

Сергея Шойгу пытались взорвать на Троекуровском кладбище в Москве.

Фото: Минобороны России

Теги: запорожская область, запорожье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии