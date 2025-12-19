Задачи выполнены военнослужащие "Востока", "Юга" и "Днепра" в ходе СВО.

Российские военнослужащие от 30 января освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Новояковлевка, расположенный на территории Запорожской области. Благодаря успешным наступательным шагам в зоне специальной военной операции боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Задача реализована силами "Южной", "Восточной" группировками войск, а также "Днепром".

Благодаря "Востоку" было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. В общей сложности в зоне ответственности армия киевского режима на оперативном направлении лишилась свыше 2315 человек погибшими и ранеными, два танка, 22 боевых бронированных машин, 104 автомобилей и восьми артиллерийских орудий. "Юг" нанес поражение формированиям противника их пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, а также бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны. "Днепром" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ.

Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада материальных средств. пресс-служба Минобороны России

С начала января ВС РФ освободили 17 населенных пунктов.

Фото: Минобороны России