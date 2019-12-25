Задачи выполнены военными из "Севера" и "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие от 23 декабря 2025 года освободили такие населенные пункты как Прилипка, расположенную на территории Харьковской области, а также Андреевка, находящуюся в Днепропетровской области. В рамках успешных наступательных действий отечественные боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Северной" группировки сил.

Известно, что представители "Востока" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков армии киевского режима а также бригады национальной гвардии и бригады территориальной обороны противника, которые расположились около Барвиновки, Терноватого, Любицкого, Гуляй-Поля, Верхней Терсы, Косовцева, Заречного в Запорожской области, а также Коммунаровки в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 320 человек живой силы убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

"Севером нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области. пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России