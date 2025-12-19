Задача реализована бойцами "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие от 2 февраля освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Придорожное, находящийся на территории Запорожской области. Благодаря успешным наступательным шагам в зоне специальной военной операции боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Задача реализована силами "Восточной" группировки войск. "Восток" нанес поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины, а также бригады местной территориальной обороны, размещенных около Барвиновки, Воздвижевкм, Бойково, Зарницы в Запорожье и вблизи Коммунаровки в Днепропетровской области.

Противник потерял более 320 военнослужащих, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что в предыдущий раз оборонное ведомство страны отчитывалось о продвижении в Запорожье 31 января. В тот день под контроль Вооруженных сил России перешло село Петровка.

Фото: Минобороны России