Задача выполнена военнослужащими "Востока" на оперативном направлении СВО.

Российские военнослужащие от 9 декабря текущего года освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Во время успешных наступательных действий наши боевые подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Восточной" группировки сил. Известно, что благодаря действиям "Востока" армии киевского режима было нанесено поражение в живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков, бригады территориальной обороны около Варваровки, Косовцева, и Гуляйполя Запорожской области, а также вблизи Андреевки в Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и склад материальных средств. пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России