Задача реализована "Западом" в рамках СВО.

Российские военнослужащие от 16 декабря 2025 года освободили населенный пункт Новоплатоновка, расположенный на территории Харьковской области. В ходе успешных наступательных действий боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Западной" группировки сил.

ВСу потеряли свыше 220 бойцов и четыре боевые бронированные машины. Уничтожены 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. пресс-служба Минобороны России

"Западом" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад армии киевского режима, бригады территориальной бороны и бригады национальной гвардии противника, находившихся вблизи населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР).

