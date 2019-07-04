  1. Главная
ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
Сегодня, 14:47
На СВО "Центр" выполнил задачу по продвижению вперед.

Вооруженные силы России от 27 февраля освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Краснознаменка, находящийся на территории Днепропетровской области. Благодаря успешным наступательным шагам в зоне специальной военной операции наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Такими данными с журналистами поделились официальные сотрудники пресс-службы министерства по обороне через социальные сети.  Боевая задача реализована силами "Центральной" группировки войск. 

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области.

пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России

