В последний день рабочей недели "Восток" получил контроль над еще одним селом в Запорожье.

Российские военнослужащие от 25 декабря 2025 года освободили населенный пункт Косовцево, находящееся на территории Запорожской области. В рамках успешных наступательных действий отечественные боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Восточной" группировки сил. За минувшую неделю в зоне ответственности "ВОстока" войск противник потерял свыше 1770 человек ранеными и убитыми, танк, 19 боевых бронированных машин, 72 единицы автомобильной техники, 12 орудий полевой артиллерии, а также две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), четыре склада со снарядами и материальными средствами армии киевского режима.

"Востоком" нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. пресс-служба Минобороны России

Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Плесецка.

Фото: Минобороны России