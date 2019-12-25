Задач реализованы на СВО силами "Юга" и "Центра".

Вооруженные силы России продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 22 августа военнослужащим удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Катериновка, Вдаимировка и Русин Яр, находящиеся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве объяснили, что боевые задачи успешно выполнены представителями "Южной" и "Центральной" группировках войск в зоне проведения специальной военной операции.

"Югом" нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. за последнюю неделю на данном направлении потери армии киевского режима составили свыше 1610 бойцов, семь боевых бронированных машин, в том числе бронированный транспортер М113 американского изготовления, два бронеавтомобиля "MaxxPro" и боевая бронированная машина HMMWV американского производства.

Уничтожены 19 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. пресс-служба Минобороны России

За неделю "Центром" нанесено формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады территориальной обороны и двух бригад национальной гвардии. На оперативном направлении противник потерял до 2840 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 30 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 американского производства и четыре бронированных автомобиля "Kirpi" турецкого производства, 64 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии врага.

Фото: Минобороны России