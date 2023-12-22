ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих на Южно-Донецком направлении

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении лишили Вооруженные силы Украины контроля над тремя пунктами временной дислокации на Южно-Донецком направлении. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 20 января глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.
Бомбардировочная авиация, артиллерия и ТОС поразила пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 72-ой механизированной и 79-ой десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Катериновки, Елизаветовки и Константиновки.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
Офицер отметил, что военнослужащими уничтожены также пункт управления беспилотной авиации, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", находившиеся на службе у противника. За день "Востоком" пресечены шесть попыток усиления ВСУ на передовых позиций в районах Старомайорского и Новомихайловки. Артиллерия благодаря работе с барражирующими припасами "Ланцет", FPV-дронами поразили гаубицы М-777 и FH70, установленные в районах Курахово и Времевки, пять единиц автомобильной техники и пять минометных расчетов. Потери противника в личном составе составили до 220 человек убитыми и ранеными.
Специалистов ремподразделения ЦВО наградили в зоне СВО.
Фото и видео: Минобороны России
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