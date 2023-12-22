Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении лишили Вооруженные силы Украины контроля над тремя пунктами временной дислокации на Южно-Донецком направлении. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 20 января глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.

Бомбардировочная авиация, артиллерия и ТОС поразила пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 72-ой механизированной и 79-ой десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Катериновки, Елизаветовки и Константиновки. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Офицер отметил, что военнослужащими уничтожены также пункт управления беспилотной авиации, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", находившиеся на службе у противника. За день "Востоком" пресечены шесть попыток усиления ВСУ на передовых позиций в районах Старомайорского и Новомихайловки. Артиллерия благодаря работе с барражирующими припасами "Ланцет", FPV-дронами поразили гаубицы М-777 и FH70, установленные в районах Курахово и Времевки, пять единиц автомобильной техники и пять минометных расчетов. Потери противника в личном составе составили до 220 человек убитыми и ранеными.

Специалистов ремподразделения ЦВО наградили в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России