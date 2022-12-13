Игорь Конашенков рассказал о работе "Южной" группировки сил на СВО.

Общие потери у Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении составили до 290 местных военнослужащих и иностранных наемников. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 2 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что дополнительно ликвидированы 12 единиц техники противников. Речь идет об одном танке, четырех бронированных машин, шести единицах автомобильной техники и гаубице Д-20. Боевые задачи реализовываются силами "Южной" группировки сил.

В Министерстве по обороне России подчеркнули, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западе города Артемовска, а ВДВ (военно-воздушные силы) сковывают подразделения ВСУ на флангах отрядов. Также в регионе работают оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Военные совершили воздушные удары по противнику, расположенному в районе Часова Яра, Богдановки и Григоровки на территории Донецкой народной республики.

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России