В СЦКК рассказали о последствиях обстрела ВСУ на территории ДНР.

Вооруженные силы Украины пятницу утром 25 августа обстреляли районы Донецка, Ясиноватский район и поселок Владимировка. Соответствующей информацией с журналистами поделились в социальных сетях представители представительства Донецкой народной республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями. Специалисты заметили, что противник в общей сложности выпустил по территории 33 снаряда натовского образца с калибром в 155 миллиметров.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. сообщение СЦКК в ДНР

В профильном ведомстве подчеркнули, что за один час с 8:55 утра силами ВСУ было выпущено еще 22 снаряда указанного калибра по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Также в 6:30 и 9:00 утра бойцы обстреляли Ясиноватский район и поселок Владимировка восемью снарядами "натовского" калибра, а 6:35 они выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.

Погибшего в зоне СВО 24-летнего мундепа похоронили в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Ягодкин/ТАСС