Погибшего в зоне СВО 24-летнего мундепа похоронили в Петербурге

Павла Кочанжи не стало 14 августа.

24-летний депутат МО "Невский округ" Павел Кочанжи погиб в зоне СВО. В четверг, 24 августа, его похоронили в Петербурге на кладбище Жертв 9 января, пишет "Фонтанка".

Молодого человека не стало 14 августа. Он попал под обстрел и получил ранение, не совместимое с жизнью.

Павел Кочанжи учился на военного в Михайловской артиллерийской академии. В 2022-м он выиграл выборы. По данным издания, статус мужчины предполагал бронь, однако он решил пойти в военкомат, стал добровольцем.

Ранее на Piter.TV: предпринимателя, погибшего в ходе СВО, похоронили на Смоленском кладбище.

Фото: МО "Невский округ"