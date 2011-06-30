Предпринимателя, погибшего в ходе СВО, похоронили на Смоленском кладбище

Орденом мужества Симос Панагиотидис награжден посмертно.

Во вторник, 15 августа, в храме Преображения Господня в Лигово простились с предпринимателем Симосом Панагиотидисом, который погиб в зоне СВО от взрыва дрона-камикадзе под Бахмутом. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

На траурной церемонии присутствовали экс-премьер России Сергей Степашин, политик Георгий Полтавченко, представители спецподразделения "Ахмат" и другие. Орденом мужества Симос Панагиотидис награжден посмертно.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге простились с командующим "Ленинградского полка".

Фото: ВКонтакте / Святыни храма Преображения Господня в Лигово СПб