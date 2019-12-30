На экс-главу МО "Невский округ" завели дело за взятку в виде двух в квартир

Недвижимость была оформлена на его жену.

В четверг, 16 января, стало известно о том, что на экс-главу МО "Невский округ" Алексей Самойленко завели дело за взятку в виде двух в квартир. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно данным прокуроры, в 2016 году строительная компания ООО "РЕСУРС" передала Алексею Самойленко две квартиры на сумму в 10 млн рублей. Взамен компания намеревалась построить на муниципальной земле жилой дом. При этом часть помещений ушла бы под работу муниципалитета.

"Подаренные" квартиры оформлены на его жену.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, кто может возглавить "Ленфильм".

Фото:невскийокруг.рф