На экс-главу МО "Невский округ" завели дело за взятку в виде двух в квартир

В четверг, 16 января, стало известно о том, что на экс-главу МО "Невский округ" Алексей Самойленко завели дело за взятку в виде двух в квартир. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно данным прокуроры, в 2016 году строительная компания ООО "РЕСУРС" передала Алексею Самойленко две квартиры на сумму в 10 млн рублей. Взамен компания намеревалась построить на муниципальной земле жилой дом. При этом часть помещений ушла бы под работу муниципалитета.
"Подаренные" квартиры оформлены на его жену.
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Фото:невскийокруг.рф
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