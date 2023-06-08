ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы, заявил Пушилин

Денис Пушилин рассказал о том, что требуется освободить всю Украину от киевского режима.

Украинские Вооруженные силы необходимо отодвинуть не менее чем на 500 километров от государственных границ России, но в дальнейшем нужно освобождать всю территорию киевского режима. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Эксперт пояснил, что паузой Украина может воспользоваться ради перегруппирования собственных сил, а также перевооружения и "промывки мозгов" оставшемуся населению.

Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Денис Пушилин назвал киевский режим "марионеточным", в котором всеми процессами управляет коллективный Запад. По мнению российского чиновника, Запад не ставит перед собой цель по созданию свободной или процветающей страны, а делает Украину своей ресурсной базой. Эксперт добавил, что одного освобождения новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, так как обстрелы со стороны Киева продолжатся.

Пушилин рассказал о попытках ВСУ атаковать Артемовск.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости