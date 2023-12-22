ВСУ нанесли ракетный удар по ТЦ в Белгороде

По данным Минобороны РФ, украинские войска атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по торговому центру в Белгороде. Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел днем 15 февраля на улице Плеханова. Перед этим власти Белгородской области сообщили о ракетной опасности в городе и регионе. В результате удара погибли как минимум два человека.

В Минобороны РФ сообщили, что украинские войска атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир". Российская ПВО сбила 14 снарядов.

Ранее в США заявили, что не могут проверить информацию об ударах ВСУ по мирному населению.

Видео: Telegram / SHOT