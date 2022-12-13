ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо

Владимир Сальдо рассказал о том, что украинцы уже боятся оставаться в городе на ночь.

Вооруженные силы Украины чувствуют, что час освобождения российскими силами города Херсона близок. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Таврия" сделал временно исполняющий обязанности Херсонской области Владимир Сальдо. Российский чиновник опубликовал отрывки из своего выступления в собственном Telegram-канале.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что час освобождения Херсона близок, украинские войска это знают и чувствуют.

Я могу с уверенностью говорить о том, что оккупанты, которые сейчас в Херсоне пока что еще орудуют, они уже знают это, они уже это чувствуют, и они уже делают все, чтобы выйти из города и еще размародерить его. Владимир Сальдо, врио главы региона

В середине октября 2022 года российские власти решили отселить население четырех муниципалитетов, расположенных на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты РФ в связи с постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Фиксировалась возможность того, что киевский режим решит нанести удар по Каховской ГЭС и затопить территорию.

Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо