Врио главы Херсонщины рассказал о том, что Киев все больше требует от стран ЕС в плане поддержки.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала "Крым 24". Гость программы назвал шантажом требования киевского режима к европейским коллегам по военной помощи Вооруженным силам Украины.

Это шантажом называется - то, что делает Данилов, Зеленский, который пытается указывать и напоминать европейцам, что же вы делаете… Это все информационный фронт. Владимир Сальдо, врио главы херсонщины

По мнению специалиста, представителей украинских властей ждет неминуемый международный трибунал. Ранее глава Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявил о том, что Париж поставит Киеву бронированные автомобили или колесные танки AMX-10RC.

Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев.

Фото и видео: Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма