Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев

Чиновник отметил, что жители региона поддерживают проведение СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о поддержке российского президента Владимира Путина большинством местных жителей. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала "Крым 24". Гость программы пояснил, что согласно недавней информации по социальным опросам, порядка 85% граждан региона рассчитывают на главу РФ в том, чтобы тот навел порядок и достиг мира, поддерживают проведение специальной военной операции на Украине. Специалист не стал уточнять, когда и как именно проводилось социологическое исследование.

Последние цифры, которые получил буквально сегодня – поддерживаете ли Вы президента РФ... 85%, и на вопрос о том, нужна ли для этого СВО – 65% считают, что без нее задача не решилась бы. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо пообещал освободить Херсон от украинской оккупации.

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