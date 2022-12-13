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Сальдо пообещал освободить Херсон от украинской оккупации

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Чиновник заметил, что верит в то, что Россия вернется на правый берег Днепра в 2023 году.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо пообещал освободить город Херсон от украинской оккупации в 2023 году. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в эфире местного телеканала "Крым 24". Гость программы пояснил, что территория силами ВСУ оккупирована только временно.

Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас, подчеркиваю, временно оккупирован. Это желание есть. И как говорит практика, если ты чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная. Мы вернёмся.

Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Владимир Сальдо отметил, что верит в то,  что освобождение правобережной части области будет уже в текущем году. Он отметил, что после этого начнется восстановление разрушенной или поврежденной инфраструктуры.

Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Теги: владимир сальдо, всу, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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