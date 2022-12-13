Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Херсонской области

Врио главы Херсонской области оценил сообщения в украинских СМИ о возможной атаке.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Днепра. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала "Крым 24". Эксперт пояснил, что Вооруженные силы Украины не смогут прорваться на территорию региона, который присоединился к составу РФ. Таким образом гость программы оценил слухи о том, что киевские силы могут предпринять попытку наступления на левобережную часть Херсонской области. В украинских СМИ говорится о том, что атака может произойти как только замерзнет лед на реке.

Это просто выдумка. Водная преграда для преодоления её именно воинскими частями и боевой техникой – практически невозможно. Поэтому и было принято решение временно отойти на левый берег Днепра, чтобы подготовиться самим. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Эксперт уверен в том, что "подобными выдумками" в СМИ киевские власти пытается информационно воздействовать на население, которое проживает на подконтрольных им территориях.

Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области.

Фото и видео: Крым 24 |Z| Все новости Крыма