Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области

Врио главы региона рассказал о состоянии своего заместителя после покушения на него.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал о том, кто именно покушался на заместителя главы администрации региона Виталия Булюка. Чиновник в эфире телеканала "Россия-24" заявил о том, что преступление было организовано украинскими представителями из диверсионно-разведывательной группы. Для осуществления злодеяния иностранцы использовали самодельное взрывное устройство. На текущий момент известно, что цель диверсии получила лишь легкие ранения, его жизни ничего не угрожает. Однако жертвой трагедии стал водитель автомобиля - мирный житель.

Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Но теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ. Есть достаточно много видеоматериала, как все произошло. Владимир Сальдо, врио главы Херсонской области

Эксперт добавил, что на текущий момент его заместитель чувствует себя хорошо, а угрозы для его жизни медики не фиксируют. Однако какое-то время потребуется для реабилитационного процесса.

Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live