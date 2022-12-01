Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, фортификационные сооружения на левобережной части Херсонской области возводятся в высоком темпе. Сальдо отметил, что этим занимаются военные специалисты.
На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний.
Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области
Ранее Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий.
Видео: Telegram / Владимир Сальдо
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