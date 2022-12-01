Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в Херсонской области

По его словам, фортификационные сооружения на левобережной части региона возводятся в высоком темпе.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об оборонительных сооружениях в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, фортификационные сооружения на левобережной части Херсонской области возводятся в высоком темпе. Сальдо отметил, что этим занимаются военные специалисты.

На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний. Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области

Ранее Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий.

Видео: Telegram / Владимир Сальдо