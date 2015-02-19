Президент России Владимир Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий. Об этом он заявил на X Всероссийском съезде судей.
Глава государства напомнил, что в сентябре прошли референдумы, по итогам которых в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Он подчеркнул, что на этих территориях планируется создание федеральных судов. Путин добавил, что верховному суду и другим органам судейского сообщества предстоит большая работа в этом направлении.
Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин подчеркнул незыблемость прав человека.
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