Глава государства отметил, что необходимо повысить эффективность и доступность правосудия в стране.

Президент России Владимир Путин подчеркнул незыблемость прав человека. Об этом он заявил на X Всероссийском съезде судей.

Глава государства отметил, что необходимо повысить эффективность и доступность правосудия в стране. По словам Путина, предстоит решить немало проблем в этой сфере, однако если проанализировать ранее принятые решения, то можно увидеть колоссальное влияние на развитие судебной системы и практику рассмотрения дел.

Именно повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия должно стать магистральным направлением в повестке съезда судей. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал ключевую сферу экономической кооперации с Китаем.

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