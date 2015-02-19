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Путин подчеркнул незыблемость прав человека

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Глава государства отметил, что необходимо повысить эффективность и доступность правосудия в стране.

Президент России Владимир Путин подчеркнул незыблемость прав человека. Об этом он заявил на X Всероссийском съезде судей.

Глава государства отметил, что необходимо повысить эффективность и доступность правосудия в стране. По словам Путина, предстоит решить немало проблем в этой сфере, однако если проанализировать ранее принятые решения, то можно увидеть колоссальное влияние на развитие судебной системы и практику рассмотрения дел.

Именно повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия должно стать магистральным направлением в повестке съезда судей.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал ключевую сферу экономической кооперации с Китаем.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, незыблемость, права человека, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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