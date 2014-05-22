Глава государства отметил, что отношения партнерства и взаимодействия между Москвой и Пекином продолжаются развиваться.

Президент России Владимир Путин назвал ключевую сферу экономической кооперации с Китаем. Об этом он заявил на приветствии участников российско-китайского энергетического бизнес-форума. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что отношения партнерства и взаимодействия между Москвой и Пекином продолжаются развиваться вопреки сложности международной обстановки. Он подчеркнул, что одной из ключевых сфер экономической кооперации остается энергетика.

Планомерно реализуются масштабные совместные проекты по строительству атомных электростанций на территории Китая и производству сжиженного природного газа в российской Арктике. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия дипотношений России и Казахстана

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