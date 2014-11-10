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В Ленобласти готовятся к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали
Сегодня, 9:40
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В Ленобласти готовятся к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали

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Магистраль пройдет в Тосненском районе.

В Ленинградской области построят пассажирско-техническую станцию "Жаровская" на высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

Магистраль пройдет в том числе по Тосненскому району. Ее протяженность в границах региона составит 76 км. Для реализации строительства была создана рабочая группа. 

В наиболее уязвимых местах магистраль пройдет по эстакаде. Это позволит уменьшить полосу отводу, а в зонах пересечения с автомобильными дорогами построят путепроводы. При проектировании специалисты выполнят экологические изыскания, проанализируют влияние на прилегающие территории. Воздействие на окружающую среду должно быть минимизировано. 

Напомним, в результате строительства ВСМ из Москвы в Петербург и из Петербурга в Москву можно будет добраться всего за 2,5 часа. Скорость движения составит 400 км/час. Первые участки хотят ввести в эксплуатацию в 2024-м году. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, где будет останавливаться высокоскоростной поезд в столице. 

Фото: Piter.TV

Теги: всм, железная дорога
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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