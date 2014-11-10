В Ленобласти готовятся к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали

Магистраль пройдет в Тосненском районе.

В Ленинградской области построят пассажирско-техническую станцию "Жаровская" на высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

Магистраль пройдет в том числе по Тосненскому району. Ее протяженность в границах региона составит 76 км. Для реализации строительства была создана рабочая группа.

В наиболее уязвимых местах магистраль пройдет по эстакаде. Это позволит уменьшить полосу отводу, а в зонах пересечения с автомобильными дорогами построят путепроводы. При проектировании специалисты выполнят экологические изыскания, проанализируют влияние на прилегающие территории. Воздействие на окружающую среду должно быть минимизировано.

Напомним, в результате строительства ВСМ из Москвы в Петербург и из Петербурга в Москву можно будет добраться всего за 2,5 часа. Скорость движения составит 400 км/час. Первые участки хотят ввести в эксплуатацию в 2024-м году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, где будет останавливаться высокоскоростной поезд в столице.

Фото: Piter.TV