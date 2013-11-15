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В Петербурге и Ленобласти 3 марта обещают мокрый снег и гололедицу
Сегодня, 17:50
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В Петербурге и Ленобласти 3 марта обещают мокрый снег и гололедицу

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Начало новой рабочей недели пока не принесёт заветной весны.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода.

Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег, днём осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём +4 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что с началом марта Петербург накроет плотным туманом.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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