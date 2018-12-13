В Петербурге сократили сроки выдачи финских виз

Теперь оформление виз в Генеральном консульстве Финляндии составляет две недели.

В Петербурге сократились сроки выдачи финских виз. Теперь оформление документа в Генеральном консульстве Финляндии составляет две недели. Такие условия действуют при подаче заявления с 13 до 17 мая. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на дипмиссию города.

В апреле 2019 года число заявок на выдачу финской визы в Петербурге увеличилось на 37 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заявки на получение документа, разрешающего въезд в страны Евросоюза, подали 63 тысячи человек. В прошлом году россияне получили 665 тысяч финских виз, из которых почти 540 тысяч были выданы в Петербурге.

Напомним, что сроки выдачи финских виз увеличивались до 16-20 дней в связи с майскими праздниками.

Ранее мы писали, что Петербург и Финляндия прокладывают новые маршруты для туристов.

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