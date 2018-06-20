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Петербург и Финляндия прокладывают новые маршруты для туристов
Сегодня, 16:17
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Alena_Zinovieva

Петербург и Финляндия прокладывают новые маршруты для туристов

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Основной задачей является увеличение турпотока вне туристического сезона.

Петербург совместно с Финляндией прокладывает новые маршруты для туристов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Северной столицы Олега Макарова.

Финансировать проект будет Европейский Союз в рамках программы приграничного сотрудничества Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-2020. Партнерами станут Ленинградская область и города Финляндии — Савонлинна, Иматра, Лаппеенранта и Миккели. Проект направлен на привлечение туристов из Китая, Южной Кореи и Центральной Европы вне туристического сезона.

Ранее мы писали, что Петербург и Финляндия будут вместе бороться с потопами.

Фото: pixabay.com

Теги: туристические маршруты, туристический сезон, финляндия и петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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