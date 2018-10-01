Петербург и Финляндия будут вместе бороться с потопами

Для каждого города будет разработана индивидуальная программа.

Власти Петербурга и Финляндии запустили совместный проект под названием Rainman. Он должен помочь минимизировать угрозу затопления городов.

Основной задачей специалистов является борьба с изменениями, которые произошли из-за глобального потепления и массовой застройки территорий. Работа над проектом будет вестись в течение трех лет, на его реализацию выделено 940 тысяч евро. Средства выделены из программы пограничного сотрудничества "Россия—Юго-Восточная Финляндия 2014-2020". Партнерами с российской стороны стали ГУП "Водоканал", геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова и Государственный гидрологической институт.

В рамках проекта будет разработана индивидуальная программа, способная решить проблемы каждого города. От наводнения будут защищены Петербург, Лахти, Хельсинки и Миккели. Для города на Неве специалисты разработали методику отвода талых вод от канализационной системы. Это позволит избежать переполнения колодцев при сильных дождях.

Ранее мы писали, что в Ленобласти начали взрывать лед на реках.

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