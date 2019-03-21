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Видео: в Ленобласти начали взрывать лед на реках

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При подрыве использовался аммонит, который был заложен в 20 лунок в каждом из четырех рядов.

В Волховском районе Ленобласти начались первые в этом году ледовзрывные работы. Спасатели начали взрывчатую деятельность с устья реки Сясь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

По словам начальника регионального ГКУ "Управление по обеспечению гражданской защиты Ленобласти" Александра Астафурова, при подрыве льда использовался аммонит, который заложили в 20 лунок в каждом из четырех рядов. Заряды подвешивались на лед и находились в воде.

В итоге спасатели ослабили ледовое поле площадью 2000 квадратных метров. Это позволит избежать затопления близ стоящих населенных пунктов во время таяния льдов.

По прогнозам синоптиков, в этом году половодье может возникнуть на реках Сясь, Оять и Паша. Поэтому жители Ленобласти теперь будут слышать взрывы регулярно.

Фото, видео ГУ МЧС России по Ленобласти

Теги: взрыв льда, мчс, половодье
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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