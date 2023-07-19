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МЧС сообщило о подтоплении во время весеннего половодья более 1 тыс. домов

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Александр Куренков рассказал о готовности спасателей к работе с последствиями паводков.

Более одной тысячи домов и свыше 14 тысяч приусадебных участков в 58 регионах России были подтоплены в ходе весеннего половодья. Соответствующей информацией с законодателями в верхней палате парламента на пленарном заседании от 19 июля поделился глава экстренного ведомства Александр Куренков.  Эксперт пояснил, что средства и силы в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС остаются в повышенной готовности. В частности, это связано с сезоном дождевых паводков на Дальнем Востоке, южной части РФ и Сибири.

В 58 регионах затопленными оказались свыше 1 тыс. домов и более 14 тыс. приусадебных участков. Во всех случаях были оперативно организованы аварийно-спасательные работы, а пострадавшие получили необходимую помощь.

Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС планирует оповещать население о чрезвычайных ситуациях через домофоны.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: александр куренков, гу мчс, паводки, половодье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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