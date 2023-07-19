  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:59
148
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МЧС планирует оповещать население о чрезвычайных ситуациях через домофоны

0 0

Александр Куренков рассказал о борьбе с возгораниями в России.

ГУ МЧС планирует оповещать население страны о чрезвычайных ситуациях через домофоны. Такую инициативу огласил перед законодателями в верхней палате парламента на пленарном заседании от 19 июля глава экстренного ведомства Александр Куренков.

Есть предложения и наработки зайти с оповещением в многоквартирные дома через домофоны.

Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС увеличило штатную численность на 15 тыс. человек для главков в новых регионах.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: александр куренков, гу мчс, режим чс, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии