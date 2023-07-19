МЧС планирует оповещать население о чрезвычайных ситуациях через домофоны

Александр Куренков рассказал о борьбе с возгораниями в России.

ГУ МЧС планирует оповещать население страны о чрезвычайных ситуациях через домофоны. Такую инициативу огласил перед законодателями в верхней палате парламента на пленарном заседании от 19 июля глава экстренного ведомства Александр Куренков.

Есть предложения и наработки зайти с оповещением в многоквартирные дома через домофоны. Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС увеличило штатную численность на 15 тыс. человек для главков в новых регионах.

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