МЧС планирует оповещать население о чрезвычайных ситуациях через домофоны

ГУ МЧС планирует оповещать население страны о чрезвычайных ситуациях через домофоны. Такую инициативу огласил перед законодателями в верхней палате парламента на пленарном заседании от 19 июля глава экстренного ведомства Александр Куренков.
Есть предложения и наработки зайти с оповещением в многоквартирные дома через домофоны.
Александр Куренков, глава ГУ МЧС России
МЧС увеличило штатную численность на 15 тыс. человек для главков в новых регионах.
Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации
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