МЧС увеличило штатную численность на 15 тыс. человек для главков в новых регионах

Александр Куренков рассказал о работе по Херсонщине, Запорожью, ДНР и ЛНР.

Руководство ГУ МЧС увеличило штатную численность сотрудников экстренного ведомства на 15 тысяч человек для главков в новых регионах страны (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей). Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании в Совете Федерации сделал глава МЧС Александр Куренков. Специалист заметил, что новыми сотрудниками будут укомплектованы главные управления.

С начала 2023 года предельная численность штата МЧС России увеличилась на 15 тыс. человек и составляет 303 тыс. человек. За счет этого МЧС России формирует территориальные органы и подразделения в новых субъектах Российской Федерации. Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС прорабатывает механизмы использования подземных сооружений для укрытия в ходе войны.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации