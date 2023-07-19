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МЧС увеличило штатную численность на 15 тыс. человек для главков в новых регионах

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Александр Куренков рассказал о работе по Херсонщине, Запорожью, ДНР и ЛНР.

Руководство ГУ МЧС увеличило штатную численность сотрудников экстренного ведомства на 15 тысяч человек для главков в новых регионах страны (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей).  Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании в Совете Федерации сделал глава МЧС Александр Куренков. Специалист заметил, что новыми сотрудниками будут укомплектованы главные управления.

С начала 2023 года предельная численность штата МЧС России увеличилась на 15 тыс. человек и составляет 303 тыс. человек. За счет этого МЧС России формирует территориальные органы и подразделения в новых субъектах Российской Федерации.

Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС прорабатывает механизмы использования подземных сооружений для укрытия в ходе войны.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: александр куренков, гу мчс, новые регионы, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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