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МЧС прорабатывает механизмы использования подземных сооружений для укрытия в ходе войны

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Александр Куренков рассказал о работе по гражданской обороне.

Руководство ГУ МЧС прорабатывает правовые механизмы использования подземных сооружений для укрытия в ходе войны. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании в Совете Федерации сделал глава эустренного ведомства Александр Куренков.

Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах.

Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС предложило создавать межведомственные штабы гражданской обороны.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: александр куренков, гу мчс, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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