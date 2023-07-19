Александр Куренков рассказал о правках в закон о гражданской обороне.

Руководство ГУ МЧС предложило создавать межведомственные штабы гражданской обороны как на федеральном, так и региональном уровнях. В первом случае управление за объектами возьмет на себя Александр КуренковЮ а на субъектах страны - начальники главных управлений МЧС. Соответствующую инициативу огласил перед членами верхней палаты парламента на пленарном заседании от 19 июля глава экстренного ведомства Александр Куренков. Чиновник объяснил, что речь идет о проекте внесения правок совместно с сенаторами в законодательство, связанное с гражданской обороной.

С учетом опыта проводимых мероприятий на приграничных территориях, мы большое значение придаем развитию гражданской обороны, МЧС России совместно с сенаторами вышло с инициативой о внесении изменений в федеральный закон "О гражданской обороне. Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС сообщило об эвакуации более 8,6 тыс. человек после диверсии на Каховской ГЭС.

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