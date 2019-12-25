В Петербурге перед судом предстанет бывший начальник районного отдела МЧС

Экс-начальника обвиняют в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что экс-начальник районного отдела МЧС предстанет перед судом в Петербурге, сообщила пресс-служба северо-западная транспортная прокуратура.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Следствие предполагает, что специалист в период с апреля по июль 2019 года получил через посредника обманным путем 2 миллиона рублей от представителя ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод". Для того чтобы провести махинацию, мужчина незаконно учредил коммерческую организацию, не имея при этом такого права, поскольку являлся должностным лицом государственного органа.

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Фото: Piter.TV