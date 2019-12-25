Самый состоятельный депутат Ленобласти оказался на грани банкротства

Руслан Гайсин задолжал более миллиона рублей “Петербургской сбытовой компании”.

Представитель партии "Справедливая Россия" Руслан Гайсин, ставший самым состоятельным депутатом 47-ого региона за прошлый год, может быть признан банкротом. В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти направлен иск АО "Петербургской сбытовой компании" к компании чиновника ООО "Сити 78 инвест". Сумма долга составляет 1 миллион 566 тысяч рублей. Об этом стало известно благодаря записям в картотеке суда.

Документ зарегистрирован в пятницу, 28 августа. Уставной капитал "Сити 78 инвест" в 10 тысяч рублей не позволяет удовлетворить требования заявителя.

Отметим, что согласно официальной декларации о доходах в 2019 году Гайсин заработал 114 миллионов рублей.

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Фото: Glas.ru