Гебрейесус отметил, что 30 июня будет ровно полгода с тех пор, как ВОЗ впервые объявила об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ускорении распространения пандемии коронавируса. Об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Он обратил внимание на улучшении ситуации в некоторых государствах. При этом, есть ряд стран, в которых растет число новых случаев заражения. По словам главы ВОЗ, это происходит за счет открытия экономических предприятий и возвращения к социальной жизни.

Спустя полгода, число зараженных коронавирусной инфекцией во всём мире выросло до 10 млн человек. От осложнений, вызванных новым типом пневмонии, скончались 500 тыс. пациентов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что с 1 июля в Греции начнут принимать рейсы из-за границы.

Видео: YouTube / Global Citizen